Северо-Балтийская восьмерка (NB8, Nordic-Baltic Eight) обнародовала заявление, в котором поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Документ опубликовало правительство Норвегии.

В NB8 входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Члены этого регионального формата взаимодействуют на уровне премьер-министров, глав внешнеполитических ведомств и спикеров парламентов.

Авторы заявления отметили, что инициатива Трампа направлена на то, чтобы "положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы".

NB8 заверила в готовности внести свой вклад в эту работу, сохраняя при этом существенную военную и финансовую поддержку Украины. Также участники формата пообещали и дальше поддерживать и применять ограничительные меры в отношении России в связи с украинским конфликтом, говорится на официальном портале правительства Норвегии.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американцам надоело тратить на Украину свои налоги — американское руководство хочет, чтобы Соединенные Штаты покончили с финансированием конфликта на Украине. При этом Дональд Трамп не уверен в успехе предстоящих переговоров по Украине, но считает нужным дать им шанс.

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что Запад поддержал Украину, установив крайний срок для России для прекращения огня, однако "видим, что россияне на это не обращают внимания". Зеленский пожаловался на неэффективность ультиматумов с дедлайнами, которые не заставили российскую армию прекратить боевые действия.