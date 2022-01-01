На Украине разыскивают Анатолия Вассермана

Победитель интеллектуальных игр и депутат Госдумы Анатолий Вассерман с 2022 года находится в розыске на Украине. Уроженец Одессы получил российское гражданство в 2017 году. Позже против него возбудили уголовное дело о сепаратизме. Кроме того, депутат числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", передает ТАСС.

К слову, ранее в этот же позорный список угодила певица Анна Асти (Asti). Как выяснилось, причиной попадания в позорный список на Украине Анны Дзюбы (настоящая фамилия певицы) стало получение ею российского гражданства.

Напомним, "Миротворец" — сайт, публикующий информацию о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Украины. За последние годы в этот список попали личные данные журналистов, артистов, политиков и прочих знаменитостей, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.