В России решили полностью изменить систему портала "Госуслуги"

Российские власти приступили к комплексной трансформацией государственных услуг. Об этом рассказали в понедельник, 11 августа, в аппарате заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Как пишут "Известия", пресловутая трансформация предполагает переход от разрозненных сервисов к "жизненным ситуациям", внедрение строгих стандартов качества оказания услуг, персональную ответственность сотрудников ведомств за каждую услугу.

Григоренко пояснил, что решение переформатировать работу портала "Госуслуг" вызвано заботой о гражданах — им нужны не отдельные услуги, а готовые решения для жизненных ситуаций, например, когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка.

Одним из важнейших элементов трансформации портала "Госуслуг" будет система кураторства. В обязанности кураторов вменят получение обратной связи от граждан, развитие государственных услуг, ликвидацию сбоев и ошибок в системе. Получатель той или иной услуги будет точно знать, кто несет персональную ответственность за качество.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наше государство относится к мировым лидерам в области цифровизации государственных услуг. В ближайшие 10 лет необходимо обеспечить массовое внедрение технологий искусственного интеллекта во всех сферах, подчеркивал глава государства.

Касается это и Вооруженных сил. Российский министр обороны Андрей Белоусов велел в кратчайшие сроки подготовить военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях в зоне проведения спецоперации, к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры.