Живые бомбы: Киев вербует российских пенсионеров в качестве смертников

Украинские спецслужбы и националистические группировки завербовали пятерых российских пенсионерок для совершения терактов на территории России в качестве смертников. Об этом в понедельник утром сообщили в ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, спецслужбы Украины через мессенджеры обманом вынудили женщин пенсионного возраста продать принадлежащую им недвижимость. Полученные средства, а также деньги со счетов, злоумышленники затем похитили.

После этого сотрудники СБУ связывались с потерпевшими под видом сотрудников ФСБ, полиции, СКР и других российских ведомств, обещая вернуть украденные деньги. Для этого им нужно было наблюдать за местами жительства и личными автомобилями российских военных. Кроме того, их принуждали хранить у себя самодельные взрывные устройства.

По замыслу СБУ, пенсионеры должны были лично передавать военным взрывчатку, спрятанную в бытовые предметы.

"Подрыв привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве т.н. "живых бомб"", - сообщили в ФСБ.

Такая тактика, добавили в ведомстве, позволяет украинским спецслужбам избавляться от ненужных свидетелей и не выплачивать обещанное вознаграждение.