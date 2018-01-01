Актер Роман Попов рассказал об осложнениях рака и попросил помощи: "Очень хочется жить"

Недавно у Романа Попова случился судорожный приступ. Выяснилось, что спустя семь лет к артисту вернулся рак. Сейчас заболевание осложнилось потерей зрения на один глаз и серьезным ухудшением зрения на другой, а также частичной потерей слуха.

О своей смертельно опасной болезни Роман Попов рассказал в официальном телеграм-канале. "У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить", - признался актер сериала "Полицейский с Рублевки".

Попов признался, что на сей раз ситуация сложная, и попросил финансовой помощи у всех неравнодушных. Артист дал понять, что без поддержки со стороны не может справиться самостоятельно. "Хожу с помощью, ем с помощью, в общем, все с помощью… Мир не без добрых людей", - констатировал артист.

Напомним, в 2018 году у популярного актера обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман Попов долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году.