Собянин: Завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

В Москве за последние 14 лет преобразилось почти 100 километров набережных. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, благоустройство продолжается до сих пор.

Так, в районе Покровское-Стрешнево завершили основной этап работ возле Москвы-реки на месте бывшего Тушинского аэродрома. Привели в порядок территорию рядом с новым жилым комплексом. Оборудовали зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также проложили дорожки для прогулочных маршрутов.

Особую ценность набережной придают красивые природные ландшафты и живописные лесопарки.