Изменившаяся до неузнаваемости Елена Степаненко приехала в Россию

Весной появилась информация, будто Елена Степаненко покинула Россию. Якобы бывшая супруга прославленного юмориста Евгения Петросяна перебралась в США. Дело в том, что у Елены Степаненко сложились очень теплые и доверительные отношения с дочерью артиста от первого брака Викториной, которая давно живет в Америке.

Однако теперь сообщается, что юмористка лишь на время отправилась за океан: она решила сделать перерыв в работе, а освободившееся время уделить близким людям и получить новые впечатления. Совсем покидать Россию в планы Степаненко не входило.

Немного отдохнув, артистка вернулась и уже приступила к работе. Во второй половине августа пройдут съемки юмористических телепередач, где она будет и ведущей, и выступит с новыми номерами. Юмористические программы с участием Елены Степаненко будут идти осенью на телеканале "Россия", передает "КП".

Сообщается, что Елена Степаненко предстанет перед зрителями в великолепной форме. Известно, что в последнее время юмористка изменилась до неузнаваемости, скинув лишний вес. Артистка держит себя и не позволяет фигуре расползаться.

"До похудания я весила очень много: 110 килограммов при росте 168 сантиметров. Теперь вешу 68 килограммов. Похудела за один год", - утверждала Степаненко.