При поисках дипломатического решения конфликта на Украине нужно признать фактический контроль территорий Россией, но не закреплять это с юридической точки зрения. Такое мнение высказал в воскресенье, 10 августа, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Политик назвал два важных вопроса, которые надлежит решить при мирных переговорах по Украине, один из них — территориальный. Как отметил генсек Североатлантического альянса, "мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины", однако это "не политическое признание с юридической точки зрения".

Второй вопрос состоит в том, "как двигаться дальше после прекращения огня", в том числе с точки зрения гарантий безопасности для Украины, отметил Рютте в интервью ABC News.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в ходе специальной военной операции Россия в Донбассе возвращает свое, а не захватывает чужое. Так президент ответил на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что киевский режим не понимает реалий на фронте и недооценивает эффективность российских бойцов, которые "отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют".

При этом британские журналисты утверждают: предводитель киевского режима Владимир Зеленский признает, что Украина не сможет вернуть территории, вошедшие в состав Российской Федерации, военным путем, а потому он видит необходимость поиска дипломатических решений.