В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в сентябре

Некоторые российские пенсионеры могут ожидать повышения размера пенсии в сентябре. Об этом рассказал в понедельник, 11 августа, член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Как уточнил парламентарий, для части пенсионеров выплаты будут скорректированы вверх за счет наступивших ранее оснований. В сентябре это коснется пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе, людей с инвалидностью первой группы и достигших возраста 80 лет.

Говырин напомнил, что система пенсионного обеспечения в России устроена так, что любые перерасчеты реализуются с первого числа месяца, следующего за месяцем появления соответствующих юридически значимых обстоятельств.

Например, если пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, с сентября он начнет получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Это справедливо и для тех, кому в августе была присвоена инвалидность I группы.

Вырастут пенсионные выплаты и у тех, кто прекратил трудовую деятельность в августе. Работающим пенсионерам выплаты не индексируют до момента увольнения, а после прекращения работы начинают начислять полную сумму с учетом пропущенных индексаций, цитирует депутата ТАСС.

1 августа в России проиндексировали пенсионные выплаты работающим пенсионерам. Максимальная прибавка составляет 437,07 рубля. Однако декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов уточнил, что конкретная величина зависит от стоимости пенсионного коэффициента на момент первоначального выхода на пенсию либо на момент возобновления работы.

При этом в Госдуме предлагали установить ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы размер пенсий не отставал от роста цен. Глава думской фракции партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что это эффективная мера социальной поддержки старшего поколения.