Водитель самосвала попытался задавить людей в Новосибирске: видео

В Новосибирске водитель самосвала умышленно наехал на людей. Причем он попытался задавить их дважды.

На кадрах, которые публикует "ТВ Центр", видно, что самосвал сначала медленно движется задним ходом, а затем, набрав скорость, таранит людей. После этого грузовик отъезжает и на полной скорости снова сдает назад и сбивает пешеходов.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, водитель самосвала действовал умышленно. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сейчас водителя разыскивают правоохранители.

В ведомстве отметили, что помощь пострадавшим была оказана на месте. Госпитализация им не потребовалась.