Крутой отвез Губина к врачу

В прошлом году Игорь Крутой пригласил Андрея Губина на "Новую волну". В честь прославленного артиста, который уже много лет ведет крайне закрытый стиль жизни, был организован концерт-трибьют: самые разные представители отечественного шоу-бизнеса исполнили песни Андрея Губина. Продюсер надеялся, что таким образом сможет вернуть певца на сцену.

"Он всегда воспитанный был, он всегда деликатный был, Андрюша. Но потом вот беда: он похоронил родителей, и у него со здоровьем не все было хорошо. Родители, уход какой-то популярности… Может быть, это было досрочное решение, не знаю. Все в комплексе как-то сработало — он просто пропал", - рассказал Крутой в шоу Fametime TV.

Андрей Губин, хоть и присутствовал на фестивале, но выступать самому наотрез отказался. Однако концерт-трибьют в его честь пришелся артисту по вкусу. Игорь Крутой разоткровенничался:

"Мне показалось, что я могу его вернуть. И как бы все ожидали это. Но у меня не получилось. Мы к врачу съездили, пытались, но сложно это, сложно. Потом я даже хотел, чтобы он сел в жюри, пусть привыкал бы к этой атмосфере. Но пока не сложилось".