Украинские спецслужбы собирались использовать российских пенсионеров в качестве смертников. Что известно

С виду – обычная пенсионерка с большим пакетом спешит куда-то по делам. Села в такси, затем прошла несколько метров. Но на деле женщина - опасный инструмент в руках украинских спецслужб. Вот так "смертельная ноша" выглядит на сканере – провода и взрыватели. Бомбу эта женщина должна была передать российскому военному. Еще один "подарок", замаскированный под шахматный набор, нужно было просто оставить на капоте автомобиля и отправить фотографию куратору.

Действовать нашим оперативникам приходится осторожно. Ведь, по сути, они не только обезвреживают, но и спасают исполнительниц от неминуемой гибели. Участи, которую им уготовил киевский режим. Пятерых российских пенсионерок СБУ планировала использовать в качестве "живых бомб".

"Отсутствие подготовленной агентуры и сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность СБУ в России. Так, с начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсий в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью. Исполнителей терактов вводили в заблуждение различными способами и использовали втемную", - сообщили в ФСБ.

На языке спецслужб такой сценарий называется "путь в один конец". Тактику применяли террористы на Северном Кавказе или Ближнем Востоке. СБУ использовала ее для убийства замглавы Ставрополя, ветерана спецоперации Заура Гурциева. И совершения теракта в краеведческом музее Луганска. И там и там ничего не подозревавшие исполнители погибли.

Схема вербовки у Киева отработана до мелочей. Действуют через телефонных мошенников. Кто-то отдавал все накопления, одна из пенсионерок даже квартиру продала. Отчаявшемся женщинам обещали помочь якобы сотрудники ФСБ, МВД и Генпрокуратуры. (

Все общение шло через иностранные мессенджеры. Это было непременным условием. Колоссальный психологические прессинг и четкие инструкции – кого и где отследить, какие координаты передать. Наконец, самый важный этап.

"Безопасность наших граждан, в первую очередь, зависит от них самих. Сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры и СК никогда не будут звонить или писать вам с использованием мессенджеров или социальных сетей. А также ставить какие-либо задачи или просить выполнить поручения по телефону", - подчеркнули в ФСБ.

А потому, добавили в ведомстве, сейчас как никогда важно объяснить пожилым родственникам и знакомым - никаких безопасных счетов не существует. А звонки в иностранных мессенджерах с незнакомых номеров лучше оставить без ответа.