Перед встречей на Аляске все больше западных лидеров пытаются добиться аудиенции Трампа

Министры иностранных дел ЕС и глава европейской дипломатии Кая Каллас обсудят в понедельник в дистанционном формате самую тревожную для них тему - предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Американская пресса сообщает: перед встречей на Аляске все больше западных лидеров пытаются добиться аудиенции в Белом доме и хоть как-то повлиять на президента США. Тем временем вице-президент Джей Ди Вэнс однозначно заявил: Вашингтон больше не будет вкладывать деньги в войну на Украине.

Репортаж Лилии Акиньшиной.