Из Подмосковья в зону СВО отправился новый гуманитарный конвой КПРФ

Из Подмосковья в зону спецоперации отправился новый гуманитарный конвой КПРФ со всем необходимым для российских военнослужащих.

Машины доставят продукты, теплые вещи, медикаменты, а также оборудование и технику. В том числе и больше сотни кроссовых мотоциклов, которые предназначены для передвижения в сложных условиях. Это уже 142-я партия, которую коммунисты отправили нашим солдатам на передовую. Груз сформирован с учетом потребностей фронта и заказов от подразделений.

"Мы сейчас сражаемся мужественно и храбро. Я кланяюсь солдатам и офицерам. Приехали с передовой практически все ребята, которым мы сегодня с этой площадки передаем огромный конвой. 103 мотоцикла, 7 машин и все, что необходимо для поля боя. Передаем медикаменты, продовольствие. Все, что требуется для оборудования и поддержки", - сказал Геннадий Зюганов, председатель КПРФ.