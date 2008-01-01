"Херсонес Таврический" приглашает на уникальную выставку об истоках русского христианства

Древние артефакты и современные технологии – так выглядит новый музей Античности и Византии. Первая выставка о истории Херсонеса "Вспомни, где всё началось". Редкие предметы дополняют ожившие сцены из прошлого.

"Это первая такая выставка вообще в истории всего Херсонесского музея. Все здесь сделано для того, чтобы полноценно погрузить людей в историю", - говорит Ксения Белокур, экскурсовод.

Гостей встречает голова медузы Горгоны, над ней жертвенник в форме палицы Геракла. Рядом еще один с изображением змеи. Это одни из самых ранних находок на территории музея-заповедника. Есть предметы и из последних раскопок.

"Дева, правящая четверкой лошадей, - это находка XXI века, 2008 год, И замечательная сцена Амазономахии. Это рельеф, найденный в 2021 году при раскопках южного пригорода. У нас она экспонируется впервые, а сам сюжет сражения греков и амазонок - это символическая победа греков над варварами, ведь Херсонес всю свою эпоху существует в варварском окружении. Тавры, скифы, сарматы", - отметила Наталия Демиденко, главный хранитель музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Фрагменты саркофагов с надписями, плиты с крестами разнообразных форм, резные навершия колонн, поливная керамика с причудливым орнаментом и изображением мифологических существ. Клад монет, который был спрятан в период похода князя Владимира и фрагмент кольчуги. Пять залов – пять эпох.

Новые выставочные пространства позволяют экспонировать предметы, не обращая внимания на их размеры, архитектурные детали. Здесь - колонны, капители, напольная мозаика из ранневизантийских храмов. А недостающие фрагменты можно будет восполнить с помощью современных мультимедийных технологий.

Можно совершить и морское путешествие на русской ладье в Корсунь – так Херсонес называли в Древней Руси. А погрузится во времена Крещения Князя Владимира помогает диорама, специально созданная художниками студии имени Грекова.

Музей в Херсонесе был открыт в конце 19 века. Экспозиции и хранилище размещались в разрозненных зданиях расположенного здесь монастыря. После революции постройки святыни полностью передали заповеднику, но это были не специализированные помещения. В прошлом году мужскую обитель возродили. А для музея на территории комплекса Новый Херсонес было построено собственное здание. Теперь под одной крышей будет представлена вся коллекция древностей.

"В общей сложности мы экспонировали порядка 6000 находок. Сейчас в экспозицию мы разместим 9300 предметов. Не говоря уже о выставочных залах, которые позволят нам не только менять наши временные выставки и показывать наши удивительные коллекции, так это еще и межмузейные выставочные проекты", - указала Елена Морозова, директор музея-заповедника "Херсонес Таврический".

В этом же здании - библиотека и архив. Хранилища увеличились более чем в два с половиной раза. А реставрационные мастерские - в шесть! Теперь есть отдельные студии для работы с керамикой, металлом и камнем. Появились технологические комнаты для лабораторий, промывки и обработки артефактов. Многие из которых можно будет увидеть уже в конце года на новой выставке, посвященной Византийскому периоду Херсонеса.