Европа изо всех сил пытается добиться участия предводителя киевского режима Владимира Зеленского в саммите России и США на уровне глав государств, который планируется провести 15 августа на Аляске.

Как пишет Politico, руководители внешнеполитических ведомств государств — членов Евросоюза и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига намерены провести экстренное видеосовещание, цель которого — "обеспечение места за столом переговоров на Аляске для Владимира Зеленского".

В окружении Зеленского боятся, что украинский вопрос на Аляске решат без участия киевского режима, такие же опасения в отношения себя питают в Европе, отмечает издание.

Тем временем подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет полным ходом. Как пишут американские газеты, Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски — для предстоящего саммита. Риелтор рассказал, что речь идет про "недвижимость с шестью спальнями".

По другим сведениям, встреча лидеров США и России может пройти в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд — даты с 12 по 16 августа полностью исключены из календаря бронирования этой гостиницы.

Также СМИ в Соединенных Штатах пишут, что Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, невзирая на отсутствие приглашения на сам саммит. При таком сценарии любые встречи с участием Зеленского могут пройти только после переговоров лидеров России и США.