В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск для предпенсионеров

Предпенсионерам — россиянам, которым до выхода на пенсию по старости остается пять лет и менее — нужно предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отпуска ежегодно. Такое мнение высказал лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев стали инициаторами внесения поправок, предусматривающих продление ежегодного оплачиваемого отпуска для предпенсионеров до 35 дней.

Как отметил Сергей Миронов, в России насчитывается свыше 7 миллионов предпенсионеров — это "огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться". Дополнительные дни отдыха, по задумке авторов поправок, благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников, сообщает РИА Новости.

Ранее Миронов сообщал, что его однопартийцы разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие предоставление дополнительных 14 дней оплачиваемого отпуска работающим пенсионерам. Политик подчеркивал, что "введение этой льготы будет справедливым решением".

Также в Госдуме прозвучало предложение ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов убежден, что это поможет формированию культуры ответственного отцовства и выстраиванию равноправной модели семейных отношений.