Назван минимальный доход для нормальной жизни: цифра в 2,5 раза больше средней зарплаты

Для нормальной жизни россиянам нужно минимум 250 тысяч рублей на одного члена семьи в месяц. Таковы представления состоятельных россиян, которые изучила Высшая школа экономики. Данные приводит ТАСС.

Для того, чтобы чувствовать себя обеспеченными, состоятельным россиянам нужно в два раза больше — полмиллиона рублей. Ключевые показатели высокого статуса и обеспеченности, по словам авторов исследования, — это недвижимость и автомобили или иной транспорт премиум-класса. Также опрошенные добавили в список возможность отдыхать за границей.

Почти 40% респондентов в качестве маркера высокого статуса назвали возможность планировать свое время и иметь гибкий график.

В апреле 2025 года медианная зарплата в России составила 73,9 тысячи рублей. Средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей. Таковы данные Росстата.

