Собянин: ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще пять украинских беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом рассказал утром понедельника, 11 августа, мэр столицы Сергей Собянин.

О ликвидации украинских дронов Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и материальном ущербе нет.

Upd (10:32) Российская система ПВО сбила еще два украинских беспилотника, летевших на Москву.

Тем временем в Нижегородской области продолжают устранять последствия ночной атаки беспилотников ВСУ. Глава региона Глеб Никитин рассказал, что один сотрудник промышленного предприятия, на которое нацеливались БПЛА, погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.