Жертвами удара ЦАХАЛ по территории медицинского комплекса в Газе стали пятеро журналистов

Дональд Трамп не снижает активности на ближневосточном треке. В разговоре с израильским премьером Нетаньяху президент США выразил поддержку его плану по оккупации сектора Газа. Который уже осудили многие страны мира, в том числе и Россия.

Пока же ЦАХАЛ продолжает обстрелы палестинского анклава. Жертвами прицельного удара по территории медицинского комплекса в городе Газа стали семь человек. Среди них - пятеро журналистов катарского телеканала "Аль-Джазира". Одного из них - Анаса Аль-Шарифа - в Тель-Авиве называли главой ячейки движения ХАМАС. В руководстве канала эту информацию опровергли.

Ранее защитить Аль-Шарифа от необоснованных угроз со стороны Израиля призывал международный Комитет защиты журналистов.