Азербайджан может снять эмбарго на поставки вооружения Украине. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Caliber, Азербайджан может начать поставлять оружие киевскому режиму, если при ударах российских войск будут страдать азербайджанские объекты на территории Украины.

Об этом заговорили после созвона президента Азербайджана Ильхама Алиева с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. Они обсуждали удары Вооруженных сил России по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ.

Ранее множество вопрос вызвал призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к Украине "не соглашаться на оккупацию". Спикер МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона не оставила это без реакции — она "была дана по линии АП (администрации президента России — прим. ред.)".

Тем временем Армения и Азербайджан подписали декларацию о прекращении боевых действий. Церемония состоялась в Вашингтоне при участии Дональда Трампа. Главным условием стало подписание договора о Зангезурском транспортном коридоре, которому в США уже придумали новое название — "Путь Трампа для международного мира и процветания".