Вся Украина молится о том, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "принесла отличные результаты". Об это заявила посол Украины Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

Как пишет The Hill, украинский дипломат рассказала о больших надеждах, возлагаемых на предстоящий российско-американский саммит на уровне глав государств.

По словам Маркаровой, на Украине все молятся за то, чтобы пресловутая встреча оказалась "эффективной и принесла отличные результаты". При этом посол заверила, что Киев высоко ценит стремление Трампа положить конец боевым действиям.

Тем временем на Западе рассказали, что Европа изо всех сил пытается добиться участия Зеленского в саммите на Аляске. В окружении предводителя киевского режима боятся, что украинский вопрос решат без участия представителей Украины и ЕС.

На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте назвал два важных вопроса, которые надлежит решить при мирных переговорах по Украине, один из них — территориальный. Политик предложил признать фактический контроль территорий Россией, но не закреплять это на бумаге. Второй вопрос заключается в том, "как двигаться дальше после прекращения огня".