Минпросвещения установило продолжительность нового учебного года

Новый учебный год начнется в российских школах 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. Об этом рассказали в понедельник, 11 августа, в Министерстве просвещения России.

Все необходимые рекомендации направили в субъекты Российской Федерации. Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. При этом следует предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы протяженностью не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется устраивать дополнительные каникулы в феврале длительностью не менее недели.

Также должны соблюдаться единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба департамента образования и науки столицы сообщила АГН "Москва", что 2025/2026-й учебный год для московских школьников продлится до 26 мая — в соответствии с установленными Министерством просвещения датами для всей России.

Ранее советник главы государства Елена Ямпольская рассказала, что президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам, которое будет напечатано в новом российском букваре. Российского лидера попросили об этом, потому что "первый учебник, который берет в руки малыш, — это букварь".