Министр обороны Индии предостерег "начальника для всех" от конфликтов

Некоторые люди не могут смириться с прогрессом Индии, но помешать ему не удастся. С таким предупреждением выступил индийский министр обороны Раджнатх Сингх.

Политик высказался про "усилия по удорожанию товаров, произведенных в Индии, при их экспорте в другие страны", подчеркнув, что "начальник для всех" — под этой формулировкой, видимо, подразумевается президент США Дональд Трамп — не понимает быстрого прогресса Индии.

Сингх заявил, что при нынешних темпах развития Индии "могу заверить вас, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой". В подтверждение этого тезиса он заявил, что объем оборонного экспорта Индии превысил 240 миллиардов рупий (более 2,7 миллиарда долларов) в год, сообщает ТАСС.

Ранее индийское Министерство обороны опровергло публикации западных средств массовой информации о том, что Индия якобы поставила на паузу закупки вооружений у Соединенных Штатов. В Нью-Дели подчеркивали, что указанная информация "является ложной и сфабрикованной".

Тем временем российский лидер Владимир Путин созвонился с главой правительства Индии Нарендрой Моди, который подтвердил последовательную позицию в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Также политики обменялись мнениями по основным вопросам российско-индийских отношений.