МИД отреагировал на агрессивные заявления НАТО о Калининграде

Россия доводит до США свою озабоченность в вопросах безопасности, включая ситуацию с Калининградом. Об этом рассказал в понедельник, 11 августа, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат отреагировал на высказывания командующего армией США в Европе и Африке, командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о том, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области.

Рябков подчеркнул в эфире телеканала "Россия 1", что "все демарши делаются, все сигналы доводятся", поскольку "Калининградская область — неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны".

Россия готова обеспечить безопасность Калининградской области всеми необходимыми средствами, резюмировал заместитель министра.

Ранее в Китае оценили, как четко и недвусмысленно отреагировала Москва на заявления представителей НАТО с угрозами против Калининграда. Китайские журналисты заявили, что Россия словно "достала кувалду", дав понять, что любая агрессия против российского анклава получит ответ всеми доступными средствами, включая стратегическое вооружение.

Тем временем руководитель Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский объяснил, зачем в НАТО пугают войной с Россией. Авторы подобных заявлений, по мнению польского генерала, преследуют цель надавить на союзников по блоку, чтобы они серьезнее подходили к наращиванию своих военных мощностей.