Помощь Украине от европейских партнеров продолжит поступать лишь в случае соблюдения определенных требований. Об этом предупредил министр иностранных дел Ян Липавский.

По словам чешского политика, которого цитирует РБК, Украина не должна замедлять реформы в стране, равно как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры.

Липавский подчеркнул, что "это хрупкие, но необходимые составляющие правил украинского пути в Европу", от которых европейцы не намерены отступать.

Ранее сообщалось, что из-за атаки киевского режима на антикоррупционные ведомства Евросоюз приостановил оказание любой финансовой помощи Украине. Кран перекрыли "до исправления ситуации", вынудив киевский режим дать задний ход и вернуть НАБУ и САП полномочия.

В Великобритании подчеркивали, что ущерб, нанесенный имиджу главы киевского режима Владимира Зеленского подписанием закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), непоправим. Принятие этой нормы Верховной радой, а затем отмену назвали парадом лицемерия.