Группировка войск "Центр" ВС России освободила населенный пункт Луначарское (Донецкая Народная Республика). Об этом рассказали в понедельник, 11 августа, в российском Министерстве обороны.

Как рассказало ведомство в своем Telegram-канале, также российские бойцы нанесли поражение по местам сборки и хранения беспилотников, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Совокупные потери украинской армии в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили около 1335 военнослужащих. Также российские средства противовоздушной обороны сбили за прошедшие 24 часа семь снарядов системы HIMARS и 312 беспилотников самолетного типа.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов подчеркивал, что наши бойцы уверенно продвигаются, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач.