Напавшим на отделение "Почты России" избирают меру пресечения

В Нагатинском суде Москвы избирают меру пресечения грабителям, напавшим на отделение "Почты России". Преступление произошло в минувшую пятницу, а уже на следующий день были задержаны сразу пять человек.

МВД опубликовало видео момента ограбления. Двое в масках рано утром зашли в подсобное помещение, быстро выбежали оттуда с деньгами - почти 5 миллионами рублей. На улице один из нападавших споткнулся и купюры рассыпались. Собрать удалось не все, злоумышленников спугнула сотрудница, выбежавшая вслед за ними.

Скрылись грабители на такси, а после пересели на "Киа", добравшись до подмосковного Серпухова, где их и нашли. Как рассказали в столичной прокуратуре, ограбление совершили 67-летний мужчина и 28-летняя женщина. Она приехала в Москву из Сызрани на заработки, познакомилась с другими фигурантами дела. Это трое мужчин и женщина, которая арендовала на свое имя одну из машин, приезжала к месту преступления накануне, была рядом и в день ограбления.

У задержанных нашли только 142 тысяч рублей. Где остальные четыре с половиной миллиона, пока неизвестно.