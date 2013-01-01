Собянин открыл обновленный ревматологический корпус ГКБ №1 имени Пирогова

Все москвичи знают ее как Первую градскую. Старейшая столичная больница имени Пирогова получила новейший корпус с современным оборудованием. Межокружной ревматологический центр. Раньше это отделение было разбросано по разным зданиям. Теперь в одном. Самом передовом во всей клинике.

"Мы сейчас сосредоточены все в одном здании. Все наши три структурных подразделения. Это консультативно-диагностическое подразделение, это дневной стационар и круглосуточный стационар. И с сегодняшнего дня в нашем здании функционирует аптечный пункт", - рассказала Татьяна Каргаева, заведующая межокружным ревматологическим центром ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова.

Решение о размещении центра в одном лечебном корпусе принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. Людям с заболеваниями суставов и позвоночника и так непросто передвигаться, поэтому хождение между зданиями необходимо было исключить. Историческая постройка с колоннами и треугольным фронтоном в стиле римского классицизма имеет статус культурного наследия. Построена в 1924 году. Сейчас она капитально отремонтирована, но сохранен ее исторический облик. Реконструкция заняла чуть больше года.

"Постарались все службы этого центра разместить здесь в одном месте, чтобы вам было удобно диагнозы ставить, лечить, наблюдать. Не надо больше бегать по разным корпусам. Это, наверное, одна из самых старых служб в нашей стране - ревматологическая. 65 лет тому назад начиналась в этой больнице, Первой градской. Сохранились компетенции, квалификации. Не только сохранилась, но и развились. Я надеюсь, что новые лекарства, новое лечение, новые технологии будут приходить сюда в первую очередь", - отметил глава города.

В межокружном ревматологическом центре лечат заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. А начиналось все еще в 1956 году с небольшого врачебного кабинета, открытого по инициативе академика Нестерова. Однако методы лечения артритов, артрозов и остеохондрозов быстро совершенствовались, и вскоре сформировали уже кардиоревматологический диспансер. В 2013 году впервые в городе здесь начали лечить генно-инженерными биологическими препаратами.

Отремонтированный корпус оснастили почти сотней единиц современной медицинской техники и специализированной мебелью. Среди них инновационный рентгенодиагностический аппарат. А для удобства пациентов обустроены комфортные зоны ожидания с вентиляцией и кондиционированием. Среда полностью безбарьерная – есть грузовой лифт, отдельный вход с пандусом. В центре работают 54 сотрудника, среди которых 28 врачей, большинство из которых имеют ученую степень.