Уникальный павильон столичных колледжей открылся на Тверской

В этом медицинском городке хоть все и по-настоящему (присутствуют люди в белых халатах, есть много специального оборудования), однако атмосфера учебного класса. Сейчас учат базовым навыкам оказания первой помощи. В роли наставников - старшекурсники медицинских колледжей. Знакомые с азами профессии. Позади - практика в городских больницах и поликлиниках. В павильоне колледжей Москвы их задача - рассказать об учебной программе и показать некоторые манипуляции.

Те, кто сейчас получает среднее профессиональное образование, знают - теория и практика идут вместе. Потому разговор о современных технологиях оказания медицинской помощи тут же демонстрируется на манекенах.

В столичных колледжах студенты могут освоить более 150 специальностей.

"Здесь каждый абитуриент и родитель сможет познакомиться с атласом профессий колледжей города Москвы и сделать свой выбор с рамках настоящей приемной кампании. Мастер-классы ведут студенты московских колледжей. Непосредственно можно пообщаться с ребятами и узнать, как они выбрали профессию мечты", - отметила Елена Сумакова, заместитель директора Московского центра развития профессионального образования.

В программе - разговор о методиках, позволяющих поддерживать здоровый образ жизни, а также тесты на интерактивных тренажерах.

Всю текущую неделю павильон будет работать по медицинской тематике. На следующей неделе локация будет посвящена креативной индустрии и гостеприимству. Еще строительство и цифровые профессии. Стенд колледжей Москвы открыт ежедневно с 10 утра и до 10 вечера. Узнать о самых передовых профессиях можно до 14 сентября включительно.