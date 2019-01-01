Мособлсуд признал калининградских врачей Белую и Сушкевич виновными в убийстве младенца

Московский областной суд счел доказанной вину врачей из Калининграда Элины Сушкевич и Елены Белую по делу об убийстве новорожденного ребенка. Об этом рассказали в понедельник, 11 августа, в пресс-службе суда.

Суд решил назначить наказание Белой в виде 9,5 года колонии общего режима, Сушкевич — в виде девяти лет колонии. общего режима. Обеим запрещено на три года заниматься врачебной деятельностью.

Это наказание соответствует запросам обвинения, отмечает ТАСС.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Белая, узнав о рождении ребенка в тяжелом состоянии и из желания не ухудшать статистику медицинского учреждения, организовала убийство младенца. Помогла ей в этом Сушкевич — она которая ввела ребенку лекарство в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую.

Судебное разбирательство по делу калининградских врачей тянется с 2020 года. Жюри присяжных в Калининграде оправдало подсудимых, однако это решение было отменено. Дело передали на рассмотрение в Мособлсуд, решивший, что Белая и Сушкевич виновны. Апелляционная и кассационная инстанции с этим согласились.

В октябре 2024 года Верховный суд решил передать дело на новое апелляционное рассмотрение, оставив женщин под стражей. В итоге приговор был отменен, а дело вернули в Мособлсуд.

После нового решения авокат Сушкевич Вячеслав Жуковский заявил, что видит шансы на отмену обвинительного приговора. Он заявил РБК, что присяжные вынесли бы иной вердикт, "если бы получили полную информацию", а потому что защита намерена "снова и снова проходить путь до Президиума Верховного суда".