Бесцеремонные и голодные свиньи терроризируют Солнечногорск

Хвост крючком, нос пятачком. Свиноматка с уже подросшим потомством под пристальным надзором сурового хряка ищут пропитание. К сожалению, трюфеля в подмосковье не растут, поэтому приходится довольствоваться обычной травой. Животные добрые, очень любознательные и людей не боятся. Здесь их голов тридцать-сорок. От маленьких поросят до огромных половозрелых особей. Вымя свиноматок набухли от молока. Боровы не прочь плодиться и дальше. Под контролем стада - все окрестные лужи, сточные канавы и небольшие водоемы.

Жители деревни Шапкино рассказывают, что безнадзорный выгул скота начался года три назад, когда на окраине появилась ферма. Ну как ферма... Наспех сколоченные сараи и загоны, где и должны были содержаться животные. И не только свиньи.

Тамара Владимировна вспоминает, что сначала появились коровы. Потом козы, овцы. Местные мальчуганы с палками отбивались от навязчивых гусей. А этим летом в теньке рядом с парником Тамара Владимировна нашла спящую свинью.

Люди животных любят. Хрюшки хоть и грязные, но все- таки милые. Правда доставляют неудобства. Одним вытоптали газон, другим - кусты роз, гладиолусов и гортензий поломали. Да и в местное сельпо теперь как по минному полю идешь. Свинье не объяснишь, где можно, а где нельзя ходить в туалет. Но и это не все неприятности.

"Там есть такие места, где видно, что животные умирали. Как скотомогильники. Там бросали тех же самых коров. Трупы никто не убирал. Это все смывается дождем в канаву. Это же вода", - говорит местная жительница Юлия.

С хозяевами этой фермы ругались и местные жители, и местные власти. Ничего не менялось. А тут всех животноводов и вовсе взяли под арест по уголовному делу - и скотина осталась без присмотра.

Если раньше в деревнях у многих был скот, то теперь мало кто его держит. Поэтому местные жители взять домой бесхозных свиней не могут.

Пока ситуация держится на контроле, но не ровен час - поросят пустят на шашлык. Местные жители рассказывают, что из соседних деревень уже приезжали - пытались отловить молодняк. Но с такой бандой не справились. Ведь у тех "один за всех и все за одного". Старшие отбили молодое поколение.