Восстановление домов старого фонда идет в Москве полным ходом

Доходный дом Бройдо на Остоженке, построенный в 1902 году, был когда-то символом вкуса и статуса. И теперь, спустя более чем 120 лет, его возвращают к прежнему виду. На фасаде - изящная лепнина, кованые элементы, керамическая плитка начала XX века. Все эти детали восстанавливают вручную.

"Сейчас мы производим расчистку лепнины, снимаем краску для того, чтобы посмотреть, в каком она состоянии. И после этого мы начнем расшивать швы и восстанавливать рельефы", - рассказала Алла Карасенкова, реставратор.

Белокаменный цоколь освобождают от старых слоев краски и защищают специальными составами.

"Наши специалисты восстановят все реставрационные элементы, архитектурные. Работа кропотливая, но мы с этим сталкивались, поэтому сделаем все красиво", - пообещал Фаниль Кираев, руководитель проекта.

Пока здесь работа уже идет полным ходом, на Малой Бронной только приступают к капитальному ремонту. Это типичная пятиэтажка конца сороковых годов, но с выразительными чертами советского неоклассицизма: пример скромной, но эстетически выверенной послевоенной архитектуры.

"Здесь мы можем обнаружить два ризолита. Они разбавляют плоскостность фасада этого дома. Делают гораздо более интересным его, дают игру света и тени. Здесь мы можем увидеть на центральном фасаде слуховое окошко, которое фиксирует центральную ось", - показывает Александра Гурьянова, искусствовед.

В ходе ремонта нижнюю часть фасада покроют теплым оттенком "желтый персик", а верхние этажи - светло-песочным тоном под названием "цвет трищетинника". Цвета выбраны неслучайно: они отсылают к оригинальной колористике послевоенной архитектуры.

"Особое внимание будет уделено ремонту балконов, в том числе их ограждений, всем архитектурным и декоративным элементам. Далее будет окрашивание цокольной части здания, ремонт входных групп. Будет заменена водосточная система", - отметила Лада Сипеева, ведущий специалист управления строительного контроля по ЦАО.

А вот в Архангельском переулке ремонт уже завершен. Доходный дом Меркеля 1912 года теперь выглядит как иллюстрация к архитектурному альбому начала XX века.

"Выполнен полный объем ремонтных работ. Это замена инженерных коммуникаций, ремонт кровли, ремонт подвала. Ну а в части реставрации здесь были приведены в порядок подъезды. Ну и, конечно же, декоративное оформление парадного фасада", - рассказал Даниил Лосин, главный эксперт фонда капитального ремонта.

В ходе ремонта в одной из стен нашли редкий кирпич с клеймом производителя - раньше такую метку ставили лишь на один из тысячи. Его решили не скрывать под слоем штукатурки, а оставить на виду как напоминание об истории дома. В процесс восстановления активно включились и сами жильцы дома.

Кстати, именно в этом доме жил Павел Дауге - личный стоматолог Ленина. В начале XX века здесь собирались московские социал-демократы. Так что реставрация здесь - это не только восстановление эстетики, но и оживление исторической памяти.