В России начали действовать новые основания лишения гражданства

В понедельник, 11 августа, вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Об этом напомнили в Государственной думе.

Как сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента, общее количество оснований для прекращения приобретенного гражданства России теперь превышает 80. Это совершение убийства и преступлений против половой неприкосновенности, оправдание терроризма или его пропаганда, помощь врагу в деятельности против безопасности России, организация незаконной миграции и так далее.

Исключение сделано для граждан Российской Федерации, проживающих в ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя действия по ужесточению миграционного законодательства, подчеркивал, что России не нужны новые граждане, которые занимают по отношению к нашему государству исключительно потребительскую позицию.

Также политик отмечал, что введение новых пошлин для трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, а также повышение уровня уже установленных пошлин не только увеличит приток средств в российский бюджет, но и поможет усилить контроль за мигрантами, а также устанавливать места их фактического пребывания.