Кабмин утвердил план по реализации стратегии пространственного развития страны

Правительство утвердило план по реализации стратегии пространственного развития страны до 2030 года, с прогнозом до 2036.

Как отметил на оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин, документ направлен на достижение национальных целей и содержит около полусотни мероприятий - в том числе целый комплекс мер по территориальному развитию геостратегических - Дальний Восток и Арктика, Северный Кавказ, Крым и Калининградская область.

В центре внимания сегодняшнего заседания были вопросы поддержки семей. Один из самых востребованных инструментов - материнский капитал. Теперь будут действовать новые правила его оформления.