Названы дата прощания и место похорон Ивана Краско

Стало известно место и время прощания с Иваном Краско. Церемония пройдет 13 августа в Театре имени Комиссаржевского.

Похоронят народного артиста на кладбище в поселке Комарово рядом с могилой его сына, актера Андрея Краско.

3 августа Иван Краско попал в больницу в тяжелом состоянии. 9 августа актер скончался. Ему было 94 года.

Иван Краско снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Широкому зрителю известны его роли в таких картинах, как "Тарас Бульба", "Сержант милиции", "Юркины рассветы", "Эскадрон гусар летучих" и других.

Народный артист России оставил скромное наследство. Сообщается, что речь идет о квартире в центре Санкт-Петербурга, даче в Грузино и даче в Вартемягах, финансовых активах и авторских отчислениях за 70-летнюю карьеру в кино и театре.

Однако известно, что за имущество покойного артиста уже идут баталии. Более того, они начались, еще когда актер был жив.