Пашинян после достижения мира с Азербайджаном позвонил Путину

Никол Пашинян и Владимир Путин поговорили по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Еревана. Как рассказали в Кремле, Пашинян рассказал Путину об итогах встречи в Вашингтоне с Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Алиевым, по результатам которой Ереван и Баку подписали мирную декларацию.

Владимир Путин в ответ отметил важность усилий по обеспечению мира между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, президент России проинформировал Пашиняна о своей беседе с посланником Трампа Стивеном Уиткоффом и подготовке к предстоящей встрече с президентом США.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирный договор. Церемония прошла в американском Белом Доме в присутствии Дональда Трампа. Президент США заявил, что Ереван и Баку в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня, восстановлению дипломатии и торговли.

В рамках договоренностей под внешнее управление американской компании на 99 лет. Ереван передаст Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой. Таким образом, Соединённые Штаты получают эксклюзивные права на транзит энергоресурсов и редкоземельных металлов через эту территорию.