Минздрав опроверг выявление случаев лихорадки чикунгунья в России

Специалисты пока не выявляли ни одного случая заболевания лихорадкой чикунгунья на территории России. Об этом рассказал в понедельник, 11 августа, главный внештатный специалист российского Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Как подчеркнул эксперт, ссылаясь на данные мониторинга A. aegypti и A. albopictus на территории Российской Федерации, эпидемиологическая опасность в настоящее время отсутствует.

Однако есть риск возникновения завозных случаев инфекции — заразиться лихорадкой чикунгунья можно во время поездки в эндемичный регион. Чуланов призвал всех, кто планирует поездки в страны с выявленными случаями этого заболевания, соблюдать меры профилактики против укусов комаров, сообщает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре заверили, что ведут мониторинг ситуации с распространением лихорадки чикунгунья в КНР. Выявлять это заболевание российским специалистам позволяют специальные тест-системы отечественного производства.

Ученые предупреждали, что из-за глобального изменения климата усугубляется проблема распространения экзотических болезней. Ливни, высокая влажность и душные жаркие ночи, прежде свойственные тропикам, все чаще наблюдаются и в других широтах. Они формируют благоприятную среду для переносчиков тропических болезней, вроде лихорадок денге и чикунгунья.