Договоренность о личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не означает обязательный отказ Запада от стратегии превращения Украины в свою военную базу на восточноевропейском фланге. Об этом пишут в воскресенье, 10 августа, американские СМИ.

Как отмечает The Washington Post, Трамп мог бы попытаться "заставить Россию принять" сценарий, при котором "Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием".

Издание предлагает сделать этот вариант альтернативой принятию Украины в Североатлантический альянс — на внеблоковом статусе Украины как раз настаивает Москва.

Ранее американские журналисты предложили пять возможных сценариев урегулирования конфликта на Украине. Один из них предполагает полное прекращение военной помощи со стороны США, что неминуемо привело бы к "катастрофе для Украины и стран НАТО". При таком варианте ВСУ ждет полный разгром, ведь Европа в одиночку не потянет военную помощь киевскому режиму.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американцам надоело тратить на Украину свои налоги — американское руководство хочет, чтобы Соединенные Штаты покончили с финансированием конфликта на Украине.