В России вдвое сократили срок рассмотрения заявлений на маткапитал

В России принято решение сократить вдвое срок рассмотрения заявления об использовании материнского капитала – с 10 до 5 рабочих дней. Об этом рассказал в понедельник, 11 августа, глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Как подчеркнул политик, "важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг". Для этого сократили срок рассмотрения заявлений граждан о распоряжении маткапиталом.

Кроме того, с 20 до 12 рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявлений и принятия решений по ним, если территориальному органу Социального фонда потребуются дополнительные документы.

Мишустин заверил, что "будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия", сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что поддержка россиянок, решившихся стать мамами в более раннем возрасте, увеличит вероятность рождения последующих детей. С учетом этого парламентарий предложила увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что вопрос демографии остается одним из важнейших для страны — уровень рождаемости, к сожалению, упал до 1,41%, что крайне мало. Однако в таком же положении находятся и другие страны – в частности, Финляндия и Норвегия, заявил президент.