Путин запретил закупать для ВС России форму иностранного производства

С 1 января 2026 года вещевое имущество для российских военных будет производиться только на территории России. Указ такого содержания подписал российский лидер Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному в понедельник, 11 августа, на официальном портале правовой информации, министерствам обороны и промышленности предписано принять соответствующие меры.

При этом с 2027 года форму для бойцов ВС России предписывается производиться исключительно из российских тканей и трикотажных полотен, исключив госзакупки материалов иностранного производства для изготовления такого имущества.

В июле Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. В частности, для высших офицеров вооруженных сил и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов. Высшим офицерам ВМФ и береговых войск добавили дополнительную парадно-выходную тужурку.

Тем временем в МВД опровергли публикации ряда средств массовой информации и интернет-ресурсов о том, что сотрудники полиции в России будут нести службу в кимоно. Представитель ведомства Ирина Волк пояснила, что кимоно будут выдавать курсантам для занятий физкультурой и отработки боевых приемов.