Какой постыдный секрет Кейт Миддлтон скрывает даже от самых близких: только с ним такая сияющая

У Кейт Миддлтон заметили особенность, — она становится счастливее и улыбчивее в присутствии одного человека. Но, кажется, свой секрет принцесса Уэльская никогда не раскроет.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей. У них подрастают 12-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 8-летний Луи. Принц и принцесса Уэльские делают все возможное, чтобы обеспечить чадам блестящее будущее. Кэтрин даже переехала из Лондона в Виндзор, чтобы лично отвозить детей в школу и следить за их успеваемостью.

Однако, как рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс, не ко всем наследникам у Миддлтон одинаковое отношение. Специалист проанализировала то, как Кейт ведет себя с детьми на публичных мероприятиях, и с уверенностью заявила, что у принцессы есть любимчик. К младшенькому Луи Кэтрин относится не так, как Джорджу и Шарлотте. Маленькому сорванцу мать дает больше свободы. Кейт, говорит эксперт, сияет от счастья, когда Луи находится рядом с ней.

"Кейт выглядит удивительно снисходительной с Луи, но это, вероятно, потому что он самый раскованный из ее детей, у него нет никаких признаков застенчивости и, кажется, его совершенно не пугают публичные мероприятия", — отметила Джуди Джеймс.

Хоть Миддлтон и скрывает, что не всех своих детей любит одинаково, Джеймс считает, что более сильные чувства к Луи вполне логичны. Появление второго сына упрочило положение Кейт в королевской семье, позволило ей уверенно заявлять о своих правах. Джеймс напомнила, что еще восемь лет назад на крестинах третьего ребенка принцесса выглядела необычно — с лица невестки короля Карла III не сходила улыбка.

Миддлтон старается не демонстрировать особого отношения к Луи, но не всегда ей это удается. Поговаривают, что Кэтрин немного стыдится этой своей слабости. Принцесса осознает, что такое ее поведение может травмировать старших детей — Джорджа и Шарлотту.