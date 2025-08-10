Зеленский пытается избежать потери территорий по итогам встречи Путина с Трампом

Зеленский и европейские лидеры лихорадочно пытаются разработать стратегию в преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они надеются избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена согласиться на значительные территориальные потери, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что Москва считает своими территориями Крым, а также весь восточный Донбасс. Такой исход переговоров потребовал бы от Зеленского вывести войска из тех районов Луганской и Донецкой областей, которые все еще удерживаются Киевом. Также речь идет о Запорожской и Херсонской областях.

Преодоление разрыва между позицией Зеленского и требованиями президента России Владимира Путина по закреплению завоеваний на востоке Украины - один из наиболее чувствительных моментов в переговорах Путина и Трампа, которые состоятся на Аляске в пятницу. По данным источников издания, европейские лидеры, которые неоднократно заявляли о своей приверженности “территориальной целостности” Украины, стремятся поговорить с Трампом до запланированной встречи.