Американские власти пообещали Европе консультироваться с ней перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал в понедельник, 11 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как отметил польский политик, он разговаривал с европейскими лидерами — "все чувствуют определенную неуверенность по поводу итогов этой встречи". Лично у Туска, по его признанию, "много опасений и много надежд".

Говоря о перспективах саммита на Аляске, премьер Польши назвал предложения российской стороны по территориальному вопросу "односторонними". При этом тактику Дональда Трампа он счел "иногда непредсказуемой, когда речь идет о различных шагах и действиях", сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что Киев и европейцы отчаянно боятся, что судьбу Украины решат без них, поэтому пытаются пропихнуть Владимира Зеленского за стол переговоров на предстоящем российско-американском саммите. Однако звать предводителя киевского режима на Аляску никто не спешит.

Чем ближе встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, тем больше западных лидеров пытаются добиться аудиенции американского лидера в надежде хоть как-то на него повлиять на фоне предупреждения вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон больше не будет вкладывать деньги в войну на Украине.