В Госдуме высказались о запрете бесплатных звонков через иностранные мессенджеры

Предложения заблокировать возможность совершать бесплатные звонки через иностранные мессенджеры, звучащие в последнее время в России, вызывают неоднозначные эмоции. Так оценил соответствующую инициативу первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Парламентарий прокомментировал "Известиям" информацию о том, что "большая четверка" мобильных операторов — в МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2 — якобы попросила запретить бесплатные звонки через мессенджеры.

По словам Ткачева, российские компании обозначили потребность в дополнительных доходах для поддержания существующей инфраструктуры и заявили, что предлагаемая мера вернет трафик из мессенджеров в обычные голосовые вызовы.

Однако подобные предложения противоречат технологическому прогрессу и могут спровоцировать возмущение у пользователей, которые привыкли звонить через интернет, подчеркнул депутат. О каких-либо конкретных решениях на этот счет речь пока не идет.

Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет со ссылкой на высокопоставленный источник на телекоммуникационном рынке, что новость про инициативу, исходящую якобы от операторов "большой четверки", стала неожиданностью для самих компаний. Высказываться на тему запрета бесплатных звонков через мессенджеры российские операторы пока не хотят, называя это "политическим вопросом".

При этом некоторые пользователи иностранных мессенджеров стали жаловаться на затруднения при попытке совершать звонки через эти программы. В Роскомнадзоре отказались давать комментарии по вопросу о том, блокирует ли ведомство звонки в Telegram и Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

При этом в Госдуме еще в июле предупреждали, что в случае ухода зарубежных мессенджеров из России претендентом на освободившуюся долю станет российский сервис, от которого ожидают "реализации уникальных функций".