Трамп похвастался сданным на "отлично" когнитивным тестом

Когнитивные способности Дональда Трампа оценили на "отлично". Президент США успешно сдал соответствующий тест, чем поспешил похвастаться в соцсетях.

Трамп призвал своих оппонентов-демократов пройти такую же проверку. Как написал американский лидер в соцсети Truth Social, каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен. По словам Трампа, все эти "леворадикальные сумасшедшие" провалили бы этот тест, продемонстрировав глупость и некомпетентность.

Дональд Трамп прошел когнитивный тест во время медосмотра в военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия. Врачи заявили, что президент Трамп сдал его на "отлично", а такой результат встречается редко.