Надежда Кадышева страдает от страшных болей: каждое выступление для нее – адские муки

66-летняя Надежда Кадышева выходит на сцену через боль. В близком окружении певицы рассказали, что у исполнительницы хита "Веночек" серьезная болезнь.

Приятель Надежды Никитичны, пожелавший остаться неназванным, сообщил Telegram-каналу Свита Короля, что артистка страдает из-за проблем с коленями. Якобы Кадышевой едва ли не каждый день ставят уколы. Она не может обойтись без мазей и таблеток. Концерты для певицы — настоящая пытка. Звезде необходима операция по замене суставов. Но певица не хочет терять заработок, делая перерыв на лечение.

"Она все время втирает мази, пьет таблетки, иногда даже уколы просит, но это же возраст, каждое выступление для нее – адские муки. Поговаривают, что нужна замена суставов", — поделился инсайдер.

Официальные представители "Золотого кольца" эту информацию не комментируют. Сама певица с прессой не общается.

Отметим, что еще в апреле бывшая жена сына Кадышевой Григория Габриелла Мерман рассказала в интервью, что Надежда Никитична плохо себя чувствует. "Сама Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции", — поделилась Габриелла.