Собянин: Более 2,2 тыс. пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет

До конца года в Москве будет обустроено около 300 пешеходных переходов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы рассказал, как горожане участвуют в улучшении транспортной системы

"Например, регулируемые переходы появились у станции метро "Новаторская" и рядом со школой на улице Давыдковской. А на пересечении улиц Производственной и Авиаторов обустроены диагональные переходы, которые сократили путь от 4-го микрорайона Солнцево, ЖК "Лучи" к метро "Солнцево". До конца года планируем организовать порядка 300 переходов, почти половина из них уже готова", - говорится в сообщении.

Каждый год кураторы ЦОДД разрабатывают более тысячи проектов, при этом треть из них создается по просьбам жителей.

Ранее сообщалось, что в Москве проектируют и строят пешеходные переходы через пути МЦД. Так, подземный пешеходный переход свяжет Тимирязевский и Бутырский районы.