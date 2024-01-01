Анастасия Ракова рассказала о внедрении в Москве нового подхода к лечению онкобольных с сопутствующими заболеваниями

Уникальный кардиоонкологический центр помог сотням москвичей с онкозаболеваниями получать безопасное лечение. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала развитии в столице нового формата лечения онкопациентов с учетом индивидуальных особенностей их организма.

"Москва развивает новый формат лечения онкопациентов с учетом индивидуальных особенностей их организма. Так, год назад мы открыли первый городской кардиоонкологическийцентр на базе больницы имени Юдина. Противоопухолевая терапия может оказать серьезное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, поэтому важно заранее просчитать все риски и сформировать тактику ведения пациента с учетом его сопутствующих заболеваний. Благодаря слаженной работе специалистов разных профилей, онкологов, кардиологов и терапевтов, в центре онкопациентам с кардиологическими осложнениями обеспечивают комплексное специализированное лечение, своевременную диагностику и формируют индивидуальный план терапии. Так, с октября 2024 по июль 2025 года врачи провели более 900 мультидисциплинарных консилиумов, более 1,5 тыс. первичных и более 2,5 тыс. повторных консультаций. Таким образом, сотни онкопациентов получили персонализированную и наиболее безопасную помощь", – сообщила Ракова (цитата по АГН "Москва").