Российские войска уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Пункты управления дронами ВСУ и блиндаж с живой силой противника уничтожили подразделения "Южной" группировки войск. Объекты были обнаружены в районе населенного пункта Северск и населенного пункта Серебрянка, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, на точку управления беспилотников ВСУ вышли операторы разведывательных дронов 6-й мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии. Отследив украинских боевиков, военнослужащие передали координаты целей расчетам 122-миллиметровых орудий. Пункт управления был уничтожен точными попаданиями.

Еще один пункт управления беспилотников ВСУ был уничтожен расчетом 152-миллиметрового орудия. В итоге противник лишился важной точки управления войсками на Северском направлении. Также были уничтожены позиции живой силы противника, передает РИА Новости.